Jaworzno. Szkoła w Byczynie gotowa do remontu. Młodzi mieszkańcy wrócą do placówki dopiero w przyszłym roku

Pod uwagę brane były różne scenariusze, również taki, że zajdzie potrzeba wybudowania nowej szkoły. Po ekspertyzach zdecydowano, że zostanie ona wyremontowana, a następnie dzieci będą mogły wrócić do budynku. Obecnie na jej terenie zakończyły się prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły. Zadanie było realizowane przez firmę Geo-Industrial S.A. na zlecenie Tauron Wydobycie.

Tanie mieszkania od PKP w woj. śląskim. Do kupienia od ręki i w niskiej cenie

- Zarząd Tauron Wydobycie, 8 czerwca 2021 roku, podczas spotkania z władzami miasta przedstawił informację o bieżących działaniach w terenie oraz potwierdził gotowość rozpoczęcia prac remontowych budynków i infrastruktury szkolnej. Spółka do czasu ich zakończenia będzie finansowała transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywała przygotowanie posiłków - informuje Urząd Miejski.

Przypomnijmy, że na początku dzieci uczące się w SP nr 20 były podzielone na dwie grupy. Młodsze roczniki uczyły się przez jakiś czas w Klubie Niko (MCKiS), a starsze przewożone były do budynku gminy przy ulicy Sportowej 1. Później wszystkie dzieci uczyły się już w tym budynku. I jak wiele na to wskazuje, również nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczną właśnie w tych murach. Remont szkoły powinien zakończyć się do końca 2021 roku.