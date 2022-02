Jaworzno: większe dotacje dla klubów sportowych w 2022 roku. Zobaczcie, ile dostaną kluby, stowarzyszenia i sportowcy

Wsparcie dla klubów

Jak informuje miasto, w 2022 roku wsparcie otrzymają projekty, których realizacja wpłynie na szkolenie, poprawę warunków uprawiania sportu przez młodych zawodników jaworznickich klubów sportowych oraz osiąganie przez nich w przyszłości wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ważne jest także, aby dotacja zwiększała dostępność społeczności lokalnej z nastawieniem na szkolenie młodych adeptów do działalności sportowej prowadzonej przez dany klub. To oczywiście duża, ale nie jest to jedyna część wsparcia przewidzianego na ten rok - w przygotowaniu są kolejne konkursy ofert Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które uwzględniają działalność klubów i stowarzyszeń sportowych - tym samym na różnego rodzaju działania - wyjazdy, turnieje, zawody, treningi z elementami profilaktyki przewidziane jest dofinansowanie na poziomie kilkuset tysięcy złotych.