Jaworzno. Zatrucie tlenkiem węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski. Ośmiu górników zabranych do szpitala

Do wypadku doszło w sobotę 18 czerwca ok. godziny 19.00. W wyniku zdarzenia ośmiu górników zostało przewiezionych do szpitala. Tam po przebadaniu, zdecydowano o zwolnieniu czterech z nich do domów. Czterej kolejni pozostali w szpitalu. Wszyscy poszkodowani byli pracownikami firmy zewnętrznej, zatrudnionymi do prac związanych z pogłębieniem Szybu Grzegorz.

Szyb Grzegorz jest strategiczną inwestycją spółki Tauron Wydobycie. Choć wiosną ubiegłego roku prace przy przystosowaniu szybu zostały wstrzymane na kilka miesięcy, to w marcu tego roku budowa została wznowiona