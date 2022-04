Jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie wraca do Katowic. Garri Kasparow kolejnym gościem specjalnym konferencji ABSL Summit

Garri Kasparow gościem specjalnym konferencji ABSL Summit 2022

ABSL Summit to jedno z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń analizujących globalne trendy oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie budowanie silnego i zrównoważonego biznesu w obliczu geopolitycznych, gospodarczych i społecznych wyzwań. Gościem specjalnym ABSL Summit 2022 będzie były mistrz świata w szachach, a obecnie działacz polityczny i obrońca praw człowieka - Garri Kasparow.

Wspólnie z przedstawicielami świata nauki, biznesu, a także z uznanymi ekspertami, takimi jak Al Gore - były wiceprezydent USA i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, opowie o globalnych rozwiązaniach i koncepcjach kształtujących nasze postrzeganie świata w czasie nieustannych zmian.

- W szachach jednym z najcenniejszych narzędzi – w rzeczywistości wielce niedocenianym narzędziem – jest umiejętność przewidywania i analizowania zarówno obecnej sytuacji, jak i jej zmieniającej się dynamiki, a także przeprowadzenie analizy po fakcie, aby dowiedzieć się, co poszło nie tak. Politycy i managerowie, tak jak szachiści, powinni myśleć wiele kroków do przodu, aby być przygotowanym na różne scenariusze – tłumaczy Garri Kasparow, który posunięcia Putina nakreślił już siedem lat temu w swojej książce zatytułowanej Winter is Coming.