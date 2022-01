Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu ma nowego dowódcę. To płk Wojciech Danisiewicz

Nowy dowódca JWK Lubliniec dotychczas pełnił tylko obowiązki dowódcy

Pułkownik Danisiewicz w swoim przemówieniu zapewnił, że to ogromny zaszczyt objąć dowodzenie najstarszą jednostką wojsk specjalnych, która uważana jest za elitę nie tylko w kraju, lecz także za granicą. – Wiem, że czeka nas wiele wyzwań, ale wiem też, że wszystkim sprostacie z wielkim zaangażowaniem. Wiem to, bo Was bardzo dobrze znam – zaznaczył zwracając się do żołnierzy i pracowników jednostki.