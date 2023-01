Jedzenie to radość, ale wiąże się z przemijaniem. Rozmowa z dr Agatą Stronciwilk, historyczką sztuki z UŚl.

Rozmowa z dr Agatą Stronciwilk, historyczką sztuki i kulturoznawczynią z Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego, autorką prac o wątkach pożywienia w sztuce.

DZ: Jedzenie związane jest z różnymi emocjami i fobiami. Nie znam obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, na którym by cokolwiek jadła.

Agata Stronciwilk: Artyści starali się pokazywać Matkę Boską uduchowioną, daleką od przyziemnych spraw, tym bardziej, że jedzenie kojarzyło się z łakomstwem, a nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to przecież jeden z siedmiu grzechów głównych. Ale zdarza się, że na obrazach Maryja trzyma delikatnie w dłoni jakiś owoc. W Muzeum Miejskim w Żywcu znajduje się późnogotycki obraz, znany jako Madonna z Poziomką, a na gałązce jest równocześnie biały kwiat i owoc, co oznacza dziewiczość, ale i macierzyństwo. Inne widoczne czasem na wizerunkach Maryi owoce to jabłka, orzechy, winogrona, owoce granatu. Warto wiedzieć, że liczne pestki granatu sugerowały, jak wielu jest na świecie wiernych. Symbolika niektórych tych owoców ma pochodzenie jeszcze antyczne. Dość często malowano Madonnę z gruszką, ten owoc był symbolem słodkości cnoty. Albrecht Dürer namalował Matkę Boską z Dzieciątkiem właśnie z gruszką.