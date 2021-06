Jedziemy do Czech na wycieczkę. Nasi sąsiedzi otworzyli granicę dla polskich turystów. Łagodzą obostrzenia związane z pandemią koronawirusa

Jedziemy na wycieczkę do Czech! Nasi południowi sąsiedzi łagodzą obostrzenia dla Polaków przy przekraczaniu granicy związane z pandemią koronawirusa. Polska została zaliczona do tzw. zielonej strefy, czyli krajów o niskim ryzyku zakażenia COVID-19. Co to oznacza? Wjazdy w celach turystycznych do 24 godzin odbywają bez ograniczeń. Nie są wymagane szczepienia, testy, ani kwarantanna. Dodatkowe obowiązki dotyczą osób, które chcą spędzić w Czechach powyżej 24 godzin.

Jedziemy do Czech na wycieczkę. Nasi sąsiedzi otwierają granicę dla polskich turystów Można planować jednodniową wycieczkę lub wypad na zakupy do Czech. Nasi południowi sąsiedzi łagodzą obostrzenia dla Polaków związane z przekraczaniem granicy z powodu trwającej pandemii koronawirusa. - Od 14 czerwca 2021 r. Polska została zaliczona do krajów o niskim ryzyku zakażenia COVID-19, a podróżni z Polski mogą przyjeżdżać do Czech bez żadnych ograniczeń -informuje ambasada Czech w Warszawie. To dobra informacje nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców przygranicznych miejscowości. - Mieszkańcy są zadowoleni, że do 24 godzin wjazd do Czech jest bez ograniczeń. Pewnie niektórym znacznie ułatwi funkcjonowanie - przyznaje Brygida Dobisz, sekretarz Urzędu Gminy w Godowie.

Zmiana oznacza, że bez ograniczeń można korzystać między innymi z całej trasy Żelaznego Szlaku Rowerowego. Poprowadzony jest po pograniczu polsko-czeskim, a dokładnie przez tereny 5 gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, a także czeską Karwinę i Piotrowice koło Karwiny. 17 czerwca planowany jest oficjalny rajd rowerowy po obu stronach granicy. W Polsce uczestnicy o 10 rozpoczną przejazd w Zebrzydowicach, a następnie o 13 zameldują się w Jastrzębiu-Zdroju, by o 14 zakończyć go na przejściu granicznym w Gołkowicach. Bez problemu będzie można też wjechać do Czech i wrócić.

- Należy pamiętać, że nie ma żadnych ograniczeń dla osób, które przebywają do 24 godzin na terenie Czech. Dłuższy pobyt wiąże się z dodatkowymi obowiązkami - podkreślają w Urzędzie Gminy w Godowie. Wjazd do Czech. Co się zmieniło? Czeski system oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił z Polskę na liście krajów o niskim ryzku zakażeń COVID-19 (tzw. zielony kolor). Wjazd za południową granicę do 24 godzin odbywa się bez obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność koronawirusa lub wykonane szczepienie, nie jest konieczne poddanie się kwarantannie. Nie trzeba też wypełniać formularza przyjazdu.

To nie obowiązuje osób, które tylko przejeżdżają przez Polskę do Czech z krajów o podwyższonym ryzyku zakażenia. One nadal powinny się stosować do wytycznych dot. poszczególnych krajów.

Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech powyżej 24 godzin wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Wyjazdy w celach turystycznych pow. 24 godzin są możliwe wyłącznie dla osób zaszczepionych lub posiadających negatywny test antygenowy lub PCR, wykonany przed wjazdem do Czech. Przyjazd do Czech na okres powyżej 24h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego do 24h przed wjazdem. Osoby z uregulowanym pobytem na terytorium Czech powracające do tego kraju transportem indywidualnym nie mają obowiązku testowania się przed wjazdem, jednak muszą wykonać test PCR (antygenowy przy podróżach z krajów o średnim ryzyku zakażenia) do 5 dni od powrotu)

Wyjątkiem od powyższych zasad, tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, zostali objęci m. in.: