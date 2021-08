“Jego śmierć jest kolejnym umieraniem Śląska, konsek po konsku”. W czwartek pogrzeb Rudolfa Kołodziejczyka

Kilka dni temu środowisko śląskich działaczy przyjęło straszną wieść: po długiej, ciężkiej chorobie, 20 sierpnia zmarł Rudolf Kołodziejczyk szczególnie zasłużony działacz śląski, działacz na rzecz niepodległości Śląska.

Urodził się w Dębieńsku Starym. Był ekonomistą, nauczycielem matematyki i działaczem śląskim. Zawodowo zaś m.in. głównym księgowym, dyrektorem ds. pracowniczych i zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych kopalni Pniówek oraz członkiem rad nadzorczych.

Wspomina go szeroko Andrzej Roczniok na swoim fanpejdżu:

- Jeszcze za komuny organizował tajne spotkania środowisk śląskich. Od 1988 r. starał się założyć najpierw śląskie związki zawodowe, ale po odmowie udziału m.in. Kazimierza Kutza zorganizował Ruch Autonomii Śląska, powołany 13 stycznia 1990 r. w Rybniku w kościele św. Jadwigi, który po długiej batalii został zarejestrowany 18 lutego 1991 r. W pierwszych wolnych wyborach w Rzeczpospolitej Polskiej Ruch Autonomii Śląska zdobył 2 mandaty poselskie. Działalność na arenie międzynarodowej przejawiała się kontaktami I wizytami w Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej. Jego wystąpienie na Uniwersytecie w Padwie przyjęto oklaskami na stojąco. W Katowicach zorganizowano Kongres Europa 100 flag, który zaprezentował regionalne, a nie państwowe jednoczenie Europy. RAŚ był wówczas aktywny również w Rzeczpospolitej Polskiej i założył Ligę Regionów. Kandydował do Senatu RP, otrzymując 155 731 głosów w okręgu obejmującym woj. katowickie. Później kandydował również do Senatu RP oraz na Prezydenta Rybnika. Doprowadził do wydawania Biuletynu Informacyjnego Jaskółka Śląska, który przekształcono w miesięcznik Jaskółka Śląska zapewniając finansowanie wielotysięcznego i wielostronicowego nakładu. Wówczas ilość członków Ruchu Autonomii Śląska wynosiła 6 tys.