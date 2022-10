Jeremy Juliusz Sochan - najbarwniejszy Polak w lidze NBA. Jeszcze go nie znacie? Musicie nadrobić zaległości, na pewno będzie o nim głośno Barbara Romańczuk

Jeremy Juliusz Sochan - jeszcze o nim nie słyszeliście? Pora to zmienić! Polak reprezentuje nas w lidze NBA. W ostatnim meczu wraz ze swoją drużyną San Antonio Spurs odnieśli zwycięstwo, do którego swoją cegiełkę dołożył polski koszykarz. Jest on jedną z barwnych postaci w świecie sportu. Nie boi się eksperymentować, zarówno z wyglądem, jak i modą. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.