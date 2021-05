Jerusalema Challenge w Chorzowie. Młodzież i franciszkanie tańczyli przed Stadionem Śląskim i przy parafii w Klimzowcu

Kiki challenge: Wyzwanie, które może skończyć się tragedią. Wzięła w nim udział m.in Marcelina Zawadzka. Co to Kiki Challenge?

Kiki challenge to nowe taneczne wyzwanie zyskujące popularność w sieci. Polega na tańczeniu do piosenki rapera Drake’a „In My Feelings”... obok toczącego się auta. Kiki challenge dotarł już do Polski, udział w nim wzięła m.in Marcelina Zawadzka. Uważajcie na swoje pociechy. Co to jest Kiki Challenge?