Jeść jak Robert Makłowicz, czyli za co pokochali go Polacy?

Nie można powiedzieć, że Robert Makłowicz oszałamia urodą. Niewysoki (165 cm wzrostu), korpulentny, ale za to uśmiechnięty, co obserwatorowi natychmiast nasuwa na myśl wrodzoną pogodę ducha. Ubrany z wygodną elegancją, modnie ostrzyżony i po krakowsku wymowny. Ta okraszona anegdotami elokwencja to jego główny oręż - połączona z charakterystyczną gestykulacją - buduje wizerunek człowieka kompetentnego (Makłowicz studiował prawo i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim), a także solidnego, który nakarmi, a przy okazji poduczy z dziejów Europy Wschodniej.

Ale programy Makłowicza są z zasady apolityczne, bowiem rozsądnie unika w nich politycznego zaangażowania. Można mu oczywiście wyciągnąć liberalne poglądy, modne w inteligenckich enklawach Krakowa, przyjaciół z kręgu nieprzejednanej opozycji, ale po co? Wydaje się, że jest zbyt rozsądny, by zacietrzewiać się politycznie, zrażając przy tym do siebie połowę publiki.

Ale dokąd zawędruje Robert Makłowicz, dopiero się przekonamy.

Ostatnio - mimo pandemii - udało mu się wyrwać z ekipą do Szwecji (średnia oglądalność szwedzkich odcinków na poziomie pół miliona), Robił tam to, co kocha: smażył dorsze, łaził po knajpach, czarował opowieściami o skandynawskiej historii i kuchni. Dosłownie kilka dni temu zakończył gastronomiczną eksplorację Podlasia, gdzie co prawda nie knajpował, ale gadał, i to sporo. No i jadł, a to przecież najważniejsze.