Jesienne ramówki stacji telewizyjnych. Popularne seriale, kolejne edycje programów rozrywkowych. Będą też spektakularne powroty i nowości

Kontynuacja wiosny... jesienią

Kilka miesięcy trzeba było poczekać na kolejne odcinki m.in. polsatowskiego programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, czy „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Także emisja premierowych odcinków „Kuchennych rewolucji” Magdy Gessler, emitowanych w TVN zostały przerwane w marcu.

Pandemia koronawirusa spowodowała nie tylko przerwę w nagrywaniu popularnych programów i seriali, ale także "wymusiła" inne formę naboru uczestników do popularnych show.

Pierwsze castingi do takich programów jak "Top Model", "MasterChef" czy "The Voice of Poland" odbywały się drogą internetową.

W tym sezonie stacje rezygnują także (lub ograniczają do minimum gości) z hucznych prezentacji swych ramówek. Stacja TVN zaprezentowała swoje propozycje programowe w środę, 26 sierpnia.

Wraca Chyłka i Brzydula

Kiedy tylko można było znów wejśc na plan zdjęciowy, przystąpiono do realizacji kolejnych odcinków lubianych seriali.

Dlatego jesienią nie zabraknie ich kontynuacji.

W TVP 1 będą to m.in. „Klan”, "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz".

W TVP 2 wśród sztandarowych pozycji serialowych znajdą się „M jak miłość", „Barwy szczęścia” czy "Na dobre i na złe".