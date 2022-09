Jesienne stylówki gwiazd i celebrytów. Oni wiedzą jak ubrać się o tej porze roku! Zobacz zdjęcia i znajdź inspirację na jesienny look

Jak ubierać się jesienią 2022? Prawda jest taka, że możesz ubierać się w to, na co tylko masz ochotę! Jeśli jednak nie masz zmysłu estetycznego, zawsze możesz zainspirować się stylizacjami wrzucanymi przez gwiazdy i celebrytów w ich mediach społecznościowych! To oni znają wszelkie topowe marki i tworzą zestawy niemalże ściągnięte z wybiegów mody. W tym roku warto postawić na garnitury w różnych kolorach, które można ubrać tak na prawdę wszędzie! Z mody nie wychodzą też toporne buty czy wysokie kozaki. Jeśli jesteś fankom wygody warto postawić na ciepłe dresy i sneakersy! Koniecznie sprawdź stylówki gwiazd i zainspiruj się.