Jesienny spacer w Beskidach. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 propozycji. Wędrówka w te miejsca to wyjątkowe przeżycie

Babia Góra (Beskid Żywiecki). Szlak: Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Kępa – Babia Góra Babia Góra (1725 m n.p.m.), najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, jest chętnie zdobywana o każdej porze roku. Wczesną jesienią wędrówka na szczyt Królowej Beskidów powinna być bardzo przyjemna. Najłatwiejszy, czyli czerwony szlak, prowadzi wprost z Przełęczy Krowiarek, gdzie znajduje się parking. Trasa rozpoczyna się tzw. schodkami, posiada kilka miejsc widokowych, w górnych partiach przebiega pośród kosodrzewiny. Całość: do przejścia ok. 10 km – czas 4-6 godz.

Pilsko (Beskid Żywiecki). Szlak: Korbielów – Schronisko na Hali Miziowej – Pilsko Pilsko (1557 m n.p.m.) jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Jego główny wierzchołek znajduje się po słowackiej stronie. Warto wybrać się na ten szczyt żółtym szlakiem z Korbielowa. Samochód zostawić można na parkingu przy ulicy Leśnej. Szlak poprowadzi nas wzdłuż potoku Buczynka, następnie granią Czarny Groń wejdziemy na Halę Miziową, gdzie znajduje się schronisko. Stamtąd spokojnym spacerkiem dojdziemy w ciągu 30 minut do Pilska. Ze szczytu podziwiać można panoramę Tatr, otoczenie Jeziora Orawskiego, Beskidy Orawskie, Beskid Żywiecki i Śląski. Całość: do przejścia ok. 13 km – czas 4-6 godz.

Skrzyczne (Beskid Śląski). Lipowa Ostre – Magurka Radziechowska – Magurka Wiślańska – Malinowska Skała – Skrzyczne Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego i jeden z najbardziej popularnych wierzchołków w Beskidach. Zdobyć go można wyruszając zielonym szlakiem z Lipowej Ostre. Po drodze przejdziemy przez Magurkę Radziechowską (1091 m n.p.m.), Magurkę Wiślańską (1129 m n.p.m.), a także bardzo popularną Malinowską Skałę (1152 m n.p.m.). Stamtąd będzie już widać Skrzyczne. Ta trasa turystyczna nie należy do najłatwiejszych, jednak jest też jedną z najbezpieczniejszych beskidzkich tras – ścieżki są szerokie, dość płaskie, a w razie ewentualnych problemów zawsze można skorzystać z kolejki. Całość: do przejścia ok. 21 km – czas około 7 godz.

Czantoria Wielka (Beskid Śląski). Ustroń Polana – Wielka Czantoria Czantoria Wielka (995 m n.p.m.) znajduje się w Beskidzie Śląskim i jest szczytem granicznym między Polską a Czechami (dla Czechów, Czantoria jest najwyższym szczytem należącej do ich części Beskidu Śląskiego). Ten wyjątkowy szczyt można zdobyć z Ustronia Polany szlakiem czerwonym (najkrótsza trasa), startując z parkingu przy dolnej stacji kolejki linowej, do którego dojedziemy drogą krajową 941. Podróż na Czantorię Wielką zajmie ok. 1 godz. i 30 minut. Na początku szlak jest bardzo klimatyczny, wokół otaczają nas lasy, z kolei im wyżej, tym widoki stają się bardziej imponujące. Na samym szczycie stoi wieża widokowa o wysokości 29 metrów. Pozostaje już tylko pokonać 118 schodów i można cieszyć się piękną panoramą. Całość: do przejścia ok. 7 km – czas około 4 godz.