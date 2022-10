Jeśli nie chcesz swojej zguby, piękną suknię kup mi, luby! A jeśli nie ma lubego?

Zapewne niektórzy (większość?) z nas w dzieciństwie ciułali kieszonkowe od rodziców do skarbonki („świnki”?), aby po uzbieraniu kwoty zakupić to wymarzone „coś”. W dorosłym życiu, jeśli kobieta upatrzy sobie na wystawie kosztowne „to coś”, to być może kochający mąż spełni marzenie żony. A co ma zrobić Ada, bohaterka filmu Anthony Fabiana „Paryż pani Harris”, skoro jej mąż zaginął bez wieści w odmętach II wojny światowej, a ona bez pamięci zakochała się w sukni od Diora i za wszelką cenę musi ją mieć? Lata 50-te w stolicy Albionu, rezolutna gospodyni Ada Harris przemieszcza się z domu do domu, dbając o czystość u bogatych londyńczyków. Wiedzie spokojne, samotne życie, ale przyjaźnie nastawiona do świata, spotyka się najczęściej z czarnoskórą przyjaciółką Vi Butterfield. Wciąż czeka na powrót z wojny ukochanego męża, sierżanta Edwarda Harrisa, choć Vi uświadamia jej: „Eddie nie wróci, dawno już po wojnie”. Informację o jego śmierci (katastrofa samolotu w marcu 1944 roku pod Warszawą), kiedy odbiera paczkę z sygnetem, przyjmuje ze spokojem, choć smutno stwierdza: „Powinnam wiedzieć, przecież wróciłby do mnie, gdyby mógł” i jednocześnie wzdycha uwalniając się wreszcie od niepewności: „Mam nadzieję, że to poszło szybko”.