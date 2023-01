Jest cała kwota na leczenie Mikiego z Wodzisławia Śląskiego, który choruje na SMA! "Spełniło się moje noworoczne marzenie"

Zebrano całą potrzebną kwotę na leczenie Mikiego

Brakuje słów, by właściwie opisać to co działo się w czwartek 26 stycznia wieczorem podczas zbiórki środków na leczenie małego Mikołaja Kubali z Wodzisławia Śląskiego. Z każdą minutą na koncie przybywało pieniędzy, by po godzinie 22 cel został osiągnięty. Na koncie zbiórki pojawiło się 100 proc. potrzebnej kwoty na leczenie Mikiego. Polały się łzy wzruszenia, a znajomi i przyjaciele Mikołaja fetowali zakończenie zbiórki pod jego domem. To był wieczór pełen magii.