Jest pięknie na Zielonym Kopcu tuż obok Malinowskiej Skały. Warto przeżyć tu magiczny wschód słońca

Wschód słońca na Zielonym Kopcu w Beskidzie Śląskim

W Beskidy, by przeżyć wschód słońca zdecydowanie warto wybrać się na Zielony Kopiec (1152 m n.p.m.). Z pewnością większość doświadczonych turystów świetnie zna to wzniesienie, tak jak i Malinowską Skałę (1152 m n.p.m.), która położoną jest niedaleko. Zdecydowanie są to wyjątkowe miejsca w Beskidach, gdzie po łatwej wycieczce można zobaczyć piękne widoki, kiedy tylko słońce pojawia się na horyzoncie.