Jesus Jimenez pożegnał Górnika Zabrze. I będzie w czołówce TOP 10 rekordowych transferów tego klubu [GALERIA]

Jesus Jimenez po odejściu Igora Angulo był najskuteczniejszym piłkarzem Górnika Zabrze. Ta historia dobiegła właśnie końca - piłkarz przenosi się do Toronto FC.

Kanadyjczycy skorzystali z opcji odstępnego, jaką 28-letni Hiszpan miał zapisaną w kontrakcie. Dla zabrzan była to ostatnia okazja, by na zawodniku zarobić. Latem umowa wygasała i zawodnik mógłby odejść za darmo.

650.000 euro dało więc Górnikowi zastrzyk gotówki oraz zmianę na liście dziesięciu najdrożej sprzedanych piłkarzy tego klubu.

Rekordzistą pozostaje Szymon Żurkowski. 21-letni wówczas pomocnik odchodząc w 2019 roku został najdroższym piłkarzem w historii czternastokrotnych mistrzów Polski odchodząc do Włoch za 3,7 miliona euro.

Żurkowski poprawił wtedy wynik Arkadiusza Milika, który w grudniu 2012 przeniósł się z Zabrza do Bayeru Leverkusen. Warto przypomnieć, że jednym z punktów umowy było rozegranie przez „Aptekarzy” meczu towarzyskiego z Górnikiem, ale nigdy do tego nie doszło. Za to transfer miał nieoczekiwana dogrywkę w sądzie, przed którym Rozwój Katowice domagał się dodatkowych pieniędzy za swojego wychowanka. Sprawę wygrał klub z Ekstraklasy.