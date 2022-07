Jeszcze większy wybór mieszkań na tyskim Murapol Osiedlu Fit Materiał informacyjny Grupy Murapol

144 lokale mieszkalne usytuowane w dwóch 4- i 8-kondygnacyjnych budynkach, zostały wprowadzone do sprzedaży w drugim etapie inwestycji Murapol Osiedle Fit. Projekt Grupy Murapol, powstający przy al. Bielskiej w Tychach, obejmie kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe, do każdego będzie przynależała powierzchnia dodatkowa w postaci balkonu lub tarasu z ogródkiem. Łącznie z pierwszym etapem inwestycji, wprowadzonym do sprzedaży na początku bieżącego roku, Murapol Osiedle Fit będzie składało się z 4 budynków, w których zamieszka ponad tysiąc lokatorów.