JKH GKS Jastrzębie - Energa Toruń 4:3. Mistrz Polski w półfinale play off ZDJĘCIA

JKH GKS Jastrzębie - Energa Toruń 4:3. Mistrz Polski w półfinale play off

Rywalizacja JKH GKS Jastrzębie z Energą Toruń była najbardziej zacięta w ćwierćfinałach play off. Do wyłonienia zwycięzcy w tej parze potrzeba była aż siedmiu spotkań, a pięć z nich kończyło się jednobramkowymi wygranymi (w dwóch przypadkach dopiero po dogrywce). Ostatni mecz tej serii również był bardzo emocjonujący, a na jego wynik czekali nie tylko kibice na Jastorze, ale także fani trzech pozostałych półfinalistów, by poznać pary 1/2 finału Polskiej Hokej Ligi.

Gospodarze zagrali we wtorek bez swojego najlepszego strzelca w play off Martina Kasperlika, bo Czech w ostatnim pojedynku w Toruniu zarobił karę meczu. Lepiej spotkanie rozpoczęli goście. Estończyk Robert Arrak pognał lewym skrzydłem i huknął z ostrego kąta, a krążek odbił się jeszcze od Patrika Nechvatala i wpadł do siatki.