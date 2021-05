JKH GKS Jastrzębie już wie z kim zagra w Lidze Mistrzów. Rywale z Austrii, Norwegii i Włoch Jacek Sroka

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie po raz pierwszy zostali mistrzami Polski i w nagrodę zagrają w CHL fot. Piotr Chrobok

Red Bull Salzburg, Frisk Asker oraz HC Bolzano to rywale JKH GKS Jastrzębie w grupie H Champions Hockey League 2021/22. Rywale mistrza Polski z Austrii i Włoch to przedstawiciele międzynarodowej ICE Hockey League, natomiast Frisk Asker jest ostatnim mistrzem Norwegii. Rozgrywki w ramach grupy H CHL rozpoczną się 2-5 września. Faza grupowa potrwa do 13 października.