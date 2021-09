JKH GKS Jastrzębie rozpoczyna grę w Hokejowej Lidze Mistrzów. W weekend dwa mecze na Jastorze

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie szykują się do swoich historycznych spotkań w Lidze Mistrzów. Drużyna trenera Roberta Kalabera na pewno nie jest faworytem grupy H CHL, ale mistrz Polski jest w stanie sprawić w nich niespodziankę.

Debiutujący w tych rozgrywkach jastrzębianie swoje pierwsze spotkanie w LM rozegrają w piątek z HC Bolzano. 19-krotny mistrz Włoch awansował do CHL dzięki zdobyciu tytułu wicemistrza międzynarodowej ligi ICEHL, która zastąpiła ligę EBEL. W 2018 r. „Lisy” z Bolzano pokonał w LM GKS Tychy, więc może hokeiści JKH też znajdą sposób na włoską drużynę.

- Wiedzieliśmy, kiedy rusza sezon Hokejowej Ligi Mistrzów i dlatego na tafli pojawiliśmy się po raz pierwszy już 18 lipca. Kadrowicze też od razu po urlopach wyszli na lód. Dlatego uważam, że zrobiliśmy wszystko, aby być w pełni przygotowanymi do rozgrywek. Jesteśmy gotowi do walki. Nie widzę tu powodów do zmartwień - powiedział Robert Kalaber, trener JKH.