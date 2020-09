Joanna Gawłowska z Zabrza zdobyła "fartucha" w programie "MasterChef". Dostała się do finałowej "czternastki" już w pierwszym odcinku

Joanna Gawłowska ma 24 lata i mieszka w Zabrzu . Na co dzień pracuje w fabryce na produkcji. To już kolejna, obok Joanny Mrozek z Rudy Śląskiej uczestniczka, która zdobyła upragnionego "fatucha" (jak mówi Michel Moran) i dostała się do finałowej "czternastki" tegorocznego "MasterChefa".

Walka o tytuł "MasterChefa"

W tym roku ze względów bezpieczeństwa, castingi do programu "MasterChef" nie mogły odbyć się, jak do tej pory, w największych miastach w Polsce. Przez trzy tygodnie widzowie TVN mieli możliwość uczestniczyć w internetowych castingach do nowego sezonu „MasterChefa”.

Ze wszystkich zgłoszeń widzowie wybrali trzy najlepsze, a jurorzy dopełnili stawkę osiemnastoma kucharzami i zaprosili całą grupę do rywalizacji w kuchni "MasterChefa". To spośród nich zostaną wybrani finaliści.