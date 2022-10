Jodek potasu. Dla kogo, ile i kiedy? Mówi doświadczona lekarka Urszula Paździorek-Pawlik

Czy Pani ma jodek potasu?

- Nie, absolutnie. Ja i mąż należymy do tej grupy, która nie będzie tego leku otrzymywać.

Czyli jakiej?

- Powyżej 60. roku życia. Tarczyca to bowiem narząd, który przypomina gąbkę chłonącą jod z każdego możliwego źródła: z jedzenia i powietrza (czasem przez układ oddechowy, czasem przez skórę), bo jod jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy i w ogóle funkcjonowania centralnego układu nerwowego, również do wielu przemian biochemicznych, które zachodzą w naszym organizmie. Jodek potasu ma zablokować funkcjonowanie tarczycy i nie pozwolić jej na chłonięcie jodu radioaktywnego, a to po to, by zdrowy jod zaspokoił jej zapotrzebowanie. Nie wolno jednak tego robić przy nadczynności tarczycy, uczuleniu na jod (a tych ludzi jest sporo) czy schorzeniach zapalnych naczyń. Dużą ostrożność należy zachować np. w przypadku niewydolności nerek.