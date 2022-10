„Johnny” – „Do samego końca, na pełnej petardzie”. Recenzja Adama Pazery

Ksiądz Jan Kaczkowski miał trudną drogę do kapłaństwa

Wobec nienawistnej nagonki wszelkiej maści lewaków czy antyklerykałów na Kościół katolicki, „Johnny” może być dla nich nie lada problemem do oceny. Bo bohaterem jest wszak ksiądz, ale za to jaki!? Ten, który mimo swego upośledzenia fizycznego (duża wada wzroku i lewostronny niedowład) zakłada hospicjum i troszczy się o swoich podopiecznych w ostatnich chwilach ich życia. Czy można więc hejtować i postawić go na równi z innymi „czarnymi”? Ale to nie mój problem… Ksiądz Jan Kaczkowski miał trudną drogę do kapłaństwa. Jeszcze w seminarium miał słyszeć od przełożonych, że będzie „ośmieszeniem kapłaństwa”, a „dzieci uciekną z jego lekcji religii”. Jakże mylili się zwierzchnicy! Ksiądz Jan od 2004 do 2011 roku był katechetą w liceum w Pucku, tam też objął funkcję kapelana domu pomocy społecznej, a od 2010 r. wykładał bioetykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2004 był jednym z założycieli domowego hospicjum, a w latach 2007–2009 doprowadził do powstania puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio.

Nie jest to obraz biograficzny

Film opowiada o ostatnim okresie życia charyzmatycznego księdza (zmarł w 2016 roku na glejaka mózgu), ale nie jest to obraz biograficzny. Twórcy filmu (reżyser i scenarzysta Maciej Kraszewski) opowiadają historię księdza z punktu widzenia Patryka Galewskiego, chłopaka na bakier z prawem, który ma „odpokutować” swoje winy w ramach resocjalizacji podczas prac społecznych w hospicjum Kaczkowskiego. Patryk jako narrator, głosem spoza kadru opowiada o swych relacjach z księdzem, a my widzimy jego stopniową przemianę, niejako moralne nawrócenie, fascynację poczynaniami niestrudzonego księdza. Początek filmu to przenikające się sacrum (powaga mszy św. odprawianej przez kapłana) i profanum (w teledyskowej formie kradzież, ucieczka i schwytanie Patryka).

Trudności w strukturze Kościoła

Ksiądz Jan jeżdżąc „po domach” i opiekując się chorymi, stopniowo nabiera przekonania, że „domowe hospicjum to porażka”. Kiełkuje w nim myśl, aby zbudować obiekt z prawdziwego zdarzenia, gdzie podopieczni w godnych warunkach spokojnie będą dożywać swych ostatnich dni. Napotyka jednak trudności w samej strukturze Kościoła, bo biskup informuje: „ślubowaliśmy skromność i pokorę, a bez mojej zgody żadnego hospicjum nie będzie”. Ksiądz Jan modli się do bł. Jerzego Popiełuszki o siłę, a my poprzez narrację Patryka dowiadujemy się o jego determinacji do zrealizowania projektu: „Jednego dnia po prostu ruszył: zdobył działkę, wziął kredyt. Przestał się bać, nikogo nie olał, poza sobą”. Losy obu mężczyzn splatają się, kiedy wyrokiem sądu Patryk trafia do hospicjum. Ich pierwsze spotkanie przed budynkiem to słowa księdza Jana: „360 godz. prac społecznych, gratuluję! Co umiesz oprócz łamania prawa?” Patryk z kolei uważa, że ma fart: wyrok zawieszony, a pobyt w hospicjum to „coś jakby urlop”. A poza tym to niezła kryjówka przed wierzycielem Pablo, któremu jest winien pieniądze. Jednak pierwsze zetknięcie z terminalnie chor ymi pacjentami rodzi w dotychczasowym złodziejaszku szok i przerażenie.

Hospicyjny wolontariat

Ksiądz angażował w hospicyjny wolontariat również innych przedstawicieli tzw. trudnej młodzieży, toteż pełen podziwu Patryk podsumuje: „On jeden nie olał tych chłopaków, a oni nie olali jego. Wiedział, że się otworzy w nich rozkmina”. „Rozkminił” też Patryk, obcując na co dzień z nieuleczalnie chorymi, nagrywając kilka słów śmiertelnie chorej matki dla swego synka, trzymając za rękę umierających, a nawet ucząc się savoir vivre’u (gdy się wchodzi, trzeba najpierw zapukać) od zrazu stanowczej, ale później odkrywającej się coraz bardziej przed chłopakiem Hanny (świetna Maria Pakulnis), byłej aktorki, mieszkanki hospicjum, która z rozrzewnieniem wspomina minione lata. W równolegle prowadzonej akcji „Johnny’ego” to Patryk jest głównym bohaterem, a widz jest obserwatorem tak przemiany dotychczasowego drobnego przestępcy, jak i niezwykłej osobowości księdza, jego bezgranicznej miłości do umierających bliźnich. Ksiądz Kaczkowski, choć sam cierpiał, z wielką empatią, zawsze znalazł czas i dobre słowo, zarówno dla pensjonariuszy, jak i pracowników hospicjum.

Komizm zmieszany z dramatem

W filmie odnaleźć można też komediowe elementy, ale to komizm zmieszany z dramatem, tragedią człowieka, który chciałby czynić więcej dobra, ale poprzez postępującą chorobę nie jest w stanie. Być może kogoś z widzów może razić pozorne wadzenie się księdza Jana z Bogiem, kiedy na wieść o glejaku mówi: „no to dałeś Jezu, to teraz mnie z tego wyciągnij”, ale on miał swój specyficzny dialog z Bogiem. Kontrowersyjna może też być dla niektórych odpowiedź ks. Jana arcybiskupowi, kiedy ten stanowczo odmawia pomocy przy budowie hospicjum: „Hospicjum jest stowarzyszeniem świeckim, a żeby było jasne: mnie nie interesuje skąd biskup ma tyle posiadłości ani jego alkoholizm. I z całym szacunkiem proszę o to samo”. Sympatii nie budzi we mnie odtwarzający rolę arcybiskupa Franciszek Szajnert, bo… kojarzy mi się z SB-kiem (ot, taka dola aktora!) z „Ostatniego promu” Waldemara Krzystka, ścigającym zaciekle opozycjonistę Marka Ziarno nawet na tytułowym promie odpływającym do Hamburga. Toteż z uśmieszkiem przyjmuję zapowiedź wizyty arcybiskupa w domu rodzinnym Jana przez ojca: „przyszedł ten czerwony kolega”. I tenże „czerwony kolega” (purpurowe szaty) zaczyna sztorcować księdza: „Jesteś zwykłym narcyzem i dziwakiem, hospicjum to czyste bezprawie, a ty lansujesz się na chorobie”. Cóż, charyzmatyczny kapłan miał ponoć rzeczywiście „pod górkę” z hierarchią i zwierzchnikami, a ja…„innych nie sądzę, bo i sam błądzę”.

Dbał o dobre umieranie

Nawet jeśli uznamy, że stał się Kaczkowski celebrytą, to nie chciał on sławy dla sławy, ale aby móc przekazać ważne słowa dla jak największej widowni. Stąd nie zżymam się, kiedy Jan jedzie do Owsiaka na Woodstock’2015. Zresztą przed wyjazdem, informuje Patryka (żartem?), że jadą „do największego piekła na ziemi”! A tam uczy licznie zgromadzoną młodą widownię, co mają mówić umierającym: „nie bój się, ja z tobą będę, bo cię kocham, trzeba się o to starać, dbać o relacje z tymi, których kochamy, dać prywatny czas drugiemu człowiekowi”. Dbał ksiądz Kaczkowski o dobre umieranie u swych podopiecznych, aby czuli, że są otoczeni troską i wszechobecną miłością. A sam na przekazane przez telefon kolejne, nie rokujące nadziei wyniki badań stwierdza z żalem, ale spokojnie: „Andiamo” (z włoska: no to ruszamy). Tak, z pewnością na jakieś dobre miejsce w niebie.

Być może ostatnie sceny filmu są zbyt ckliwe i przesycone niebiańską jasnością, ale skoro tak nietuzinkowa postać jak ksiądz Kaczkowski dokonał żywota w Wielki Poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego, to może jest to jakiś znak i ta drobna kiczowatość nie powinna przeszkadzać?

Używając słów księdza Kaczkowskiego, „na pełnej petardzie” zagrał go Dawid Ogrodnik, specjalista od odgrywania ról osób rzeczywistych (m.in. Tomasza Beksińskiego czy Zdzisława Najmrodzkiego), doskonale ucharakteryzowany, upodabniając się do niego w wysławianiu i nieco „kaczkowatym” chodzie. Zaś ostatnie kadry filmu to fragmenty dokumentalne z prawdziwym Janem Kaczkowskim. Rolę Patryka odtwarza natomiast Piotr Trojan (nagroda na festiwalu w Gdyni za najlepszą rolę męską).