„Johnny" w ofercie platformy Netflix. Filmowy hit o ks. Janie Kaczkowskim jest już dostępny

„Johnny" na Netfliksie. To historia jednego z najbardziej znanych polskich księży

Zastanawiasz się co obejrzeć na dobry początek weekendu, masz jednak ochotę na ambitniejsze polskie kino? Jeśli bezskutecznie przekopujesz katalog Netflixa w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego, z pomocą przychodzi jedna z najnowszych produkcji, które trafiły na tę popularną platformę. „Johnny" w reżyserii Daniela Jaroszka to zeszłoroczny film biograficzny, który odbił się szerokim echem w polskich mediach. Opowiada on historię ks. Jana Kaczkowskiego, jednego z najbardziej znanych polskich księży.

Bazowana na prawdziwych wydarzeniach fabuła produkcji kręci się wokół postaci Patryka Galewskiego, który razem z innymi skazanymi przez sąd na prace społeczne został wysłany do hospicjum założonego przez ks. Kaczkowskiego. Przedstawiona w filmie historia pokazuje przede wszystkim niezwykłą otwartość, z jaką duchowny podchodził do wszystkich otaczających go ludzi - nie tylko swoich chorych podopiecznych, ale także krnąbrnych pomocników. To także przejmujący wątek choroby, która po jakimś czasie pojawiła się w jego życiu i sporo zmieniła.