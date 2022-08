Jordan Majchrzak z Zawiercia zagra w włoskim klubie AS Roma. Młody piłkarz zostanie wypożyczony z Legii Warszawy

Jordan Majchrzak z Zawiercia zagra we Włoszech

Jordan Majchrzak to 17-letni utalentowany piłkarz. Pochodzi z Zawiercia, gdzie grał w klubie Warta Zawiercie. Następnie występował w barwach Rozwoju Katowice, skąd trafił do Legii Warszawa. Niedawno, zaczął się nim interesować znany włoski klub AS Roma, o czym jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński - dziennikarz WP SportoweFakty.

- Wpadł w oko przedstawicielom AS Roma. Jak usłyszeliśmy w okolicach Łazienkowskiej, włoski klub złożył już ofertę pozyskania tego piłkarza - pisał Piotr Koźmiński.

Serwis legia.net podał kwotę, jaką włoski klub ma zarobić na Majchrzaku. AS Roma może zapłacić za Majchrzaka około 800 tysięcy euro. Najpierw piłkarz ma zostać wypożyczony za kwotę około 50-100 tysięcy euro, a następnie klub z Włoch będzie mógł go wykupić za około 600-700 tysięcy euro. Obecnie w zespole AS Roma gra jeden Polak, a jest nim Nicola Zalewski, a kilkanaście lat temu polską gwiazdą klubu był Zbigniew Boniek.