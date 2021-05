JSW ma 179 mln zł strat w pierwszym kwartale. Ale spółka zapewnia, że odrabia straty

I wygląda na to, że to nie robienie dobrej miny do złej gry - na odbijanie się dna wskazują wskaźniki rynkowe, poziom sprzedaży. - Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty JSW. Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej spółki – mówi Barbara Piontek, prezes zarządu JSW SA.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 917,6 mln zł. Znacznie wyższa była produkcja koksu i wyniosła ponad 0,9 mln ton.

- To więcej o 12,5 proc. w porównaniu do tego samego kwartału minionego roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych w analizowanym okresie sięgnęły 974,3 mln zł i były wyższe o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału - infomuje spółka.