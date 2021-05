JSW zainteresowana kupnem kopalń Tauronu? Jest oświadczenie spółki. "Takich działań nie przewiduje strategia spółki ani żaden inny dokument"

Ostateczna decyzja należy do Skarbu Państwa. Strączyński uważa, że przejęciem powinna być zainteresowana JSW. Dlaczego?

Wydzielenie aktywów węglowych to jedno z założeń Tauronu przy tzw. zielonym zwrocie. W rozmowie z Parkiet TV prezes spółki Paweł Strączyński zdradził, że elektrownie węglowe mają trafić do Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, a zakłady wydobywcze "pod skrzydła" którejś z górniczych spółek: Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza, Węglokoks lub Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Na odpowiedź Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie trzeba było długo czekać. W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa Tauron Polska Energia JSW oświadczyła, że nie była i nie jest zainteresowana kupnem, ani nieodpłatnym przejęciem kopalń z aktywów Spółki Tauron i innych górniczych przedsiębiorstw.

To mocny głos w sprawie nie tylko kopalń Tauronu. Od dłuższego czasu co jakiś czas z różnych stron słychać głosy w sprawie konsolidacji aktywów wydobywczych: węgla energetycznego i koksowego. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to osłabiłoby koksowego giganta.

Jak czytamy dalej "wypowiedź prezesa Strączyńskiego z Tauron nie była w żaden sposób uzgodniona z Zarządem JSW S.A".