JSW zakończyła modernizację szybu wyciągowego w najgłębszym szybie w Europie. W KWK Budryk łatwiejszy będzie transport górników i materiałów Piotr Chrobok

Od lutego 2019 do listopada 2021 roku trwały prace związane z modernizacją szybu wyciągowego szybu VI północnego w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni KWK Budryk. To inwestycja, która ma zwiększyć efektywność pracy. Pozwoli na transport większej ilości górników, a także większych materiałów.