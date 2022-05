Jubileusz Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Gmach zostanie powiększony o drugą scenę

Teatr Zagłębia obchody jubileuszu rozpoczął premierą “Poskromienia Złośnicy” w reżyserii Jacka Jawrzyka, zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. W drugiej połowie roku zobaczyć będzie można spektakl na podstawie powieści graficznej Arta Spigelmana, “Maus” w reżyserii Remigiusza Brzyka z dramaturgią Igi Gańcarczyk oraz koncert, wieńczący obchody roku jubileuszowego, poświęcony twórczości Władysława Szpilmana, słynnego sosnowieckiego kompozytora i pianisty żydowskiego pochodzenia. Koncert wyreżyseruje Jacek Mikołajczyk.

- Nowe aranżacje znanych utworów Władysława Szpilmana zaśpiewają nasi artyści a także goście - na razie niespodzianką jest, kto w koncercie jubileuszowym wystąpi. Usłyszymy szereg piosenek słynnego sosnowieckiego kompozytora - mówi Jacek Jawrzyk, zastępca dyrektora teatru.

Planowany na drugą połowę roku “Maus” nieprzypadkowo został wybrany do jubileuszowego repertuaru Teatru Zagłębia. Akcja powieści graficznej Arta Spiegelmana - którego ojciec był sosnowiczaninem – rozpoczyna się w Sosnowcu właśnie. To na tym aspekcie powieści skupi się spektakl – wykorzysta wątki powieści by ukazać relację społeczności polskiej i żydowskiej okresu międzywojennego.