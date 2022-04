Jukace z Zabłocia. Znana jest już data premiery nowego filmu Szymona J. Wróbla

- Szukałem pomysłu na ten film i mam nadzieję, że go znalazłem. Bardzo zależało mi, żeby był zrobiony i dopracowany najlepiej jak potrafię. Mam nadzieję, że widzowie odczują mieszkankę różnych emocji, które popłyną z ekranu i odkryją fantastyczną historię jukacy z Zabłocia. Myślę, że ten film zainteresuje widzów zarówno w Żywcu, jak i w innych częściach Polski. Już nie mogę się doczekać na spotkanie z widzami w Żywcu - mówi Szymon J. Wróbel.

„Jukace. Magiczna historia” to film o pasji, tradycji, wartościach, czyli o unikatowej grupie obrzędowej, która zdarzyła się na Żywiecczyźnie, ale zdarzyć się mogła w każdym miejscu w Polsce. Jukace to przecież barwne stroje, magiczne maski i piękna historia wielu pokoleń, która przetrwała do dziś!

W filmie poznamy m.in. pasjonatów, kawalerów, którzy są kolejnym pokoleniem jukacy i z uśmiechem starają się dbać o przetrwanie tej wyjątkowej tradycji. Okiem kamery spojrzymy, na to, co, na co dzień umyka oczom turystów, przyjeżdżającym na wydarzenia związane z bohaterami filmu, w którym usłyszymy muzykę zespołu Psio Crew.