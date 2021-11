Jurajski Certyfikat Jakości - kto może go otrzymać? Trwają zgłoszenia Wiktoria Żesławska

Turystyka na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej co roku zyskuje na popularności. Przedstawiciele branży turystycznej dwoją się i troją, by zaproponować jak najlepsze atrakcje turystom. Teraz, to co robią może zostać przypieczętowane Jurajskim Certyfikatem Jakości. Usługi z zakresu noclegów, gastronomii, atrakcji turystycznych, a także produktów spożywczych i rzemielśniczych można zgłaszać do 30 listopada.