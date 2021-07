Jurajski Olsztyn od 1 stycznia 2022 roku będzie miastem. Jest już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie

To co dla wielu przyjezdnych było oczywiste, nie było takie oczywiste dla samych mieszkańców, którzy obawiali się, że na zmianie statusu miejscowości stracą. - Idea zrodziła się już 5-6 lat temu, ale musieliśmy się do tego odpowiednio przygotować. Dlatego wydaliśmy nawet specjalny biuletyn, w którym chcieliśmy rozwiać obawy mieszkańców. Obawiali się oni. m.in. wzrostu podatków czy niższych pensji dla nauczycieli - mówi Tomasz Kucharski.