Jurathlon 2021. Biegacze przemierzyli piękne, jurajskie ścieżki. Była rywalizacja i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia

Bieganie, relaks i rywalizacja

Miejsce startu biegu to idealna przestrzeń, by tam odpocząć. Wiele osób postanowiło rozłożyć kocyk i wraz z rodziną spędzić słoneczne, pogodne po południe. Nie także jurajskich przysmaków, takich jak wszystkim dobrze znane prażonki. Biegacze mogli także skosztować po biegu pysznego, jurajskiego piwa. To druga edycja tej imprezy. Podobnie jak rok temu, zapisy na bieg skończyły się szybko po jego ogłoszeniu. Limit to 250 zawodników. Wszystko po to by zachować także bardzo ważny podczas takich imprez klimat. W tym wypadku kameralny, rodzinny.