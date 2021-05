Jurek Owsiak w Sosnowcu otworzył Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i podziękował wolontariuszom WOŚP

W kwietniu sosnowieccy radni przegłosowali pomysł, by rondo zyskało właśnie taką nazwę. 17 radnych opowiedziało się "za" pomysłem, a 4 nie zagłosowało. W środę, 26 maja, Jurek Owsiak przyjechał do Sosnowca, by oficjalnie otworzyć rondo. Powitali go mieszkańcy, orkiestra i uczniowie IX LO, w którym działa jeden ze sztabów.

- Pamiętajcie, że jak gramy, gdziekolwiek nie jesteście, to orkiestra do was wraca. Gdy w zimie marzniecie i zbieracie pieniądze to później przychodzi taki moment jak dziś. To wraca do was w postaci sprzętu medycznego. Jesteśmy razem i to jest najpiękniejsze. Orkiestra łączy od trzech dekad. W tym roku pandemia, był taki moment, że myślałem: czy my jeszcze mamy siły grać? Ale spójrzcie jak to pięknie wygląda - powiedział Jurek Owsiak. - Chcemy żeby sprzęt, który kupujemy był jak najlepszy. Dziękuję medykom, którzy go używają. Ciągle kupujemy sprzęt, to radosne i bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję wszystkim, którzy z nami grali, a także tym, którzy nam nie przeszkadzają - dodał.