Juromania 2021. W tym roku odbędzie się już we wrześniu, pod hasłem "Jura - aktywna z natury"

Juromania to prawdziwe święto Jury. Odnajdują się tu zarówno miłośnicy i pasjonaci Jury, jak i Ci, którzy z okazji jej święta odwiedzają jurajskie tereny po raz pierwszy. W tym roku, kolejna edycja Juromanii odbędzie się 17-19 września. Po roku spędzonym w domach czas się trochę poruszać, stąd hasło tegorocznej edycji: "Jura - aktywna z natury". Jedno jest pewne - będzie się działo!

Już we wrześniu kolejna edycja Juromanii Jura Krakowsko-Częstochowska, to jedyne takie miejsce na mapie Polski i nie tylko. Rozległe, piękne tereny bogate w cuda natury. Piękne wapienne skały, historyczne ostańce i wiele miejsc, które przybliża nas do historii regionu. To także miejsca, które można przemierzyć pieszo, ale i wielokilometrowe trasy rowerowe. Już we wrześniu będzie kolejna okazja, by zwiedzić zakamarki Jury. Dokładnie 17, 18 i 19 września będzie odbywać się kolejna edycja Juromanii, czyli święta Jury. W tym roku, hasłem przewodnim dla imprezy będzie: "Jura - aktywna z natury". Ostatni rok wszyscy byliśmy zmuszeni spędzić w domach. Juromania będzie świetną okazją, by zaznać trochę ruchu na świeżym powietrzu, połączonego z jurajską turystyką. - Juromania za każdym razem szykuje prawdziwą ucztę wrażeń. Bogactwo Jury przenosi uczestników w średniowieczne klimaty zamków i warowni. Pobudza wszystkie zmysły podczas turniejów rycerskich, pokazów historycznych, w regionalnej kuchni czy na licznych warsztatach i zajęciach edukacyjnych. Dla aktywnych czekają wspinaczki pod okiem instruktorów, rajdy i wycieczki z przewodnikiem. Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Juromanii zaplanowanej w dniach 17-19 września 2021 r., której tegorocznym hasło przewodnim jest: “Jura – aktywna z natury”. Dla uczestników zapowiada się zatem wiele atrakcyjnych form aktywności ale i nie tylko - mówi Rafał Rębisz ze Związku Gmin Jurajskich.

Gdzie znajdziemy mnóstwo atrakcji? Szczegółowy plan tegorocznej Juromanii poznamy dopiero za około miesiąc. Cały czas trwają prace nad jego stworzeniem, by każde z miejsc proponowało wiele atrakcji. W tym roku, na mapie Juromanii mają pojawić się zupełnie nowe miejsca. Ta impreza co roku cieszy się coraz większą popularnością, co także motywuje kolejnych włodarzy do tego, by włączyć się w tę świetną, jurajską zabawę. Wiemy, że atrakcje zobaczymy na pewno w kilkunastu miejscowościach.

Tegoroczne lokalizacje to: Częstochowa, Olsztyn, Złoty Potok, Koziegłowy, Siewierz, Żarki, Podlesice, Zawiercie-Skarżyce, Podzamcze, Smoleń, Bydlin, Pustynia Błędowska, Rabsztyn, Jaroszowiec, Olkusz, Pieskowa Skała, Ojców, Korzkiew, Jerzmanowice, Wierzchowie, Dolina Będkowska, Rudno oraz Kraków.

- Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko piękne i tajemnicze zamki na Szlaku Orlich Gniazd, ale przede wszystkim to niezwykle malownicza kraina, która obejmuje urokliwe, naturalne krajobrazy, obiekty historyczne i sakralne oraz przestrzenie dla różnych sfer aktywności. Rozpiętość atrakcji, które oferuje Jura, jest niezwykle szeroka: od rozrywki i zabawy, przez kulturę, edukację, aż po sportowe emocje i odpoczynek czy zadumę na łonie przyrody. W działania na rzecz stworzenia projektu promującego ten wyjątkowy obszar, jak również stworzenia stabilnej sieci współpracy, włączyły się dwa województwa, jurajskie gminy i miasta, jak również wiele instytucji kultury i stowarzyszeń. Efektem współpracy jest Juromania - Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, którego celem jest wypromowanie regionu oraz przedłużenie sezonu turystycznego na Jurze - dodaje.

Właściwie co roku, bardzo dużą popularnością cieszą się pokazy rycerskie na zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Gromadzą wiele turystów, którzy dzięki temu mogą nieco przenieść się w średniowieczne czasy. Pięknie zachowane ruiny zamku, w których to dzieją się wszystkie wydarzenia, niezmiennie w tym pomagają. W każdej z lokalizacji spotkamy także zazwyczaj inne, tradycyjne regionalne potrawy, oczywiście z historią. W tym roku zapowiada się, że po średniowiecznej uczcie, będzie także wiele okazji, by spalić kalorie. A pamiątki? Znajdziemy wiele stoisk z pięknymi i niepowtarzalnymi jurajskimi rękodziełami. Juromania 2021 odbędzie się już 17-19 września.

