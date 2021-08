Justyna Iskrzycka: Uwielbiam prześcigać samą siebie

Gdyby rok temu ktoś przewidział, że wrócisz z Tokio z medalem igrzysk olimpijskich...?

Nie wzięłabym tego za szaleństwo, bo medal był celem, który przyświecał mi od dawna. Oczywiście nie leciałam tam z założeniem, że na pewno stanę na podium, bo moja ścieżka była długa, po drodze było też kilka ciężkich chwil. Mimo tego wiedziałam, że w Tokio może się zdarzyć wszystko.

Ten finałowy wyścig w czwórce pamiętasz ze wszystkimi szczegółami? Czy to taki rodzaj przeżycia i wysiłku, że chwilę później w pamięci wszystko zostaje za mgłą?

Wiedziałyśmy, że jesteśmy dobrze przygotowane, przystępowałyśmy do startów z konkretnymi założeniami. Chciałyśmy przede wszystkim popłynąć tak, jak na treningach, nie nakładałyśmy na siebie żadnej niepotrzebnej presji. A mgłę też pamiętam, ale dlatego, że akurat tamtego dnia nad akwenem zawisnęła duża chmura. Wszystko, co zdarzyło się potem, na pewno zostanie we wspomnieniach na całe życie.