Justyna Żyła i Marcelina Ziętek ostro sobie docięły. Afera o psa podarowanego przez Piotra Żyłę

Ponadto Marcelina Ziętek stwierdziła, że Justyna Żyła chce być taka jak ona. Przypomnijmy, że Ziętek opiekuje się psem i chętnie chwali się zdjęciami ze swoim małym Yorkiem w mediach społecznościowych.

Czy jak ktoś sobie kupi takiego samego psa jak ja, to będzie jak ja? Nie wydaje mi się, więc tak po prostu takie pochopne decyzje to jest tak głupie, że mi się to po prostu w głowie nie mieści, że ludzie są tak nieodpowiedzialni. - punktuje Marcelina Ziętek.