Jutro 1 września. Oto kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Sprawdź, kiedy ferie zimowe, święta, dni wolne od szkoły?

We wtorek, 1 września, naukę w woj. śląskim rozpocznie ponad 500 tys. uczniów oraz 160 tys. przedszkolaków. Niemal wszystkie placówki będą pracować stacjonarnie. Tylko w trzech szkołach dzieci i młodzież będą uczyć się zdalnie. W placówce działającej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach - największym szpitalu pediatrycznym w regionie - oraz w szkołach specjalnych w Sosnowcu i w Bielsku-Białej. Z kolei w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej - z uwagi na objęcie kwarantanną całego grona pedagogicznego - rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostanie opóźnione co najmniej o tydzień.

Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021 potrwa, jak co roku, sześć dni. Rozpocznie się 1 i skończy 6 kwietnia. Uczniowie wrócą do szkół w środę, 7 kwietnia 2021 roku. Krótki za to będzie weekend majowy. 1 maja wypada w sobotę, potrwa zatem tylko do poniedziałku, 3 maja.

Dzień później, w szkołach średnich rozpoczną się matury. Zatem część uczniów znów będzie mogła liczyć na wolne. Z kwietnia na maj przesunięty został także egzamin ósmoklasisty. Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów, odbędzie się w dniach 25-27 maja.