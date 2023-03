„Jutro idziemy do kina” czyli na… „Filipa”. Recenzja Adama Pazery

Oba wymienione w tytule filmy określane są mianem dramatów wojennych, ale jakże różniących się od siebie. Właściwie jeden i drugi jedynie „ocierają się” o działania wojenne; wojna albo dopiero ma się rozpocząć, albo jest gdzieś w tle, na obrzeżach.

Ten pierwszy to historia trzech przyjaciół, którzy dopiero co weszli w wiek dorosłości w przededniu wojny, zaś akcja „Filipa” rozpoczyna się owszem, w 1941 roku, w getcie warszawskim, ale następnie przenosi nas do odległego od działań wojennych, w sercu Rzeszy - Frankfurtu. I choć to miasto do pewnego czasu jest bezpiecznym miejscem, i nie odczuwamy grozy wojny, to dramatyczne wydarzenia z Warszawy zadały bolesną (choć z pozoru wydawałoby się, że stłumioną) ranę i głęboko tkwią w głównym bohaterze – tytułowym Filipie.

„Filip” jest ekranizacją autobiograficznej powieści Leopolda Tyrmanda, jak mówił sam pisarz: „To jest moja ukochana książka, najlepsza, jaką napisałem po polsku, najlepsza moja powieść, gdzie chyba udało mi się zsyntetyzować najważniejsze sprawy mojego życia. To jest moja spowiedź pisarska” (www.swiatksiazki.pl/filip bez cenzury). Film rządzi się swoimi prawami (scenariusz napisali: Michał Kwieciński i Michał Matejkiewicz) i to wychodzi mu na dobre, bowiem niemal brak w nim wewnętrznych rozważań bohatera, które mogą nieco nudzić w książce, za to akcja jest bardzo dynamiczna i przebiega płynnie.