Jutro startuje festiwal Dining Week. Słynne restauracje ze Śląska biorą w nim udział. Zobacz które i odwiedź je

Festiwal potrwa od 6 do 31 lipca w siedmiu regionach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Silesii, Szczecinie i Trójmieście. Najlepsi szefowie kuchni z ponad 100 najsłynniejszych restauracji przygotowali dla festiwalowych gości popisowe, autorskie menu spoza karty oraz niespodzianki smakowe, dzieląc się swoją filozofią kuchni. W festiwalowej cenie 99 zł i 149 zł dostępne będą 3- i 5-daniowe doświadczenia wzbogacone o amuse-bouche. Tradycyjnie wszyscy goście otrzymają w prezencie festiwalowy cocktail Martini Fiero & Kinley Tonic Water.

#U Kelnerów (Zabrze)

U Kelnerów to restauracja powstała dosyć niedawno, bo w 2021 roku. Co wyróżnia to miejsce na tle innych? Najwyższa jakość serwowanych potraw, świetny serwis oraz wyjątkowy wystrój i klimat, pozwalający na rozpoczęcie niezapomnianej przygody z prawdziwymi śląskimi i włoskimi smakami. Jest to idealne miejsce dla wymagających osób ceniących sobie dbałość o każdy kulinarny detal. Podczas Dining Week goście mają do wyboru dwa zestawy 3 i 5 daniowe w wersji wege lub mięsnej. W pierwszym, wege, czekają m.in. Mandilli di seta, czyli marchew, buratta, pomarańcza, salsa verde oraz nasturcja. W drugim natomiast udko z kaczki z smażoną polentą, wiśnią, czerwoną kapustą, śliwką, jabłkiem i tajemniczym sosem leśnym. Polecamy się spieszyć - liczba miejsc jest ograniczona.

#BOSCO (Bielsko-Biała)

Kolejnym wartym polecenia przystankiem na kulinarnej mapie śląska jest BOSCO. To najbardziej zielona restauracja w Bielsku-Białej. Miejsce to stworzone jest do wypoczynku, spotkań i zabawy. Szef Kuchni, Krystian Szklarczyk, stawia na produkty nieprzetworzone, najwyższej jakości, sezonowe oraz własne wyroby (pieczywo, makarony, pikle). Wśród festiwalowych propozycji cenionego Szefa Kuchni znalazły się m.in.: arancini z wegańskim parmezanem, purée z ziemniaka truflowego, musem z pieczonej papryki oraz kaparami czy polędwiczka wieprzowa z fasolką szparagową, musem z batata i salsą verde. Jedno jest pewne - menu jest świetne.

#ISTO (Katowice)

Restauracja ISTO to koncept kulinarny, w którym powracamy do idei kuchni polskiej we współczesnym wydaniu, łącząc ją z elementami kuchni europejskiej oraz japońskiej. To przestrzeń, w której na gości czeka kuchnia autentyczna, nieprzetworzona, oparta na regionalnych, polskich produktach, ale inspirowana globalnymi trendami. Jednym słowem – zaskakująca. To miejsce w samym sercu aglomeracji śląskiej, gdzie biznes spotyka się z kulturą, tradycja z nowoczesnością, rzemiosło z kulinarną sztuką. Dania przygotowane przez Szefa zachwycą nawet najbardziej wymagających Gości! Wśród festiwalowych propozycji cenionego Szefa Kuchni znalazły się m.in.: ravioli z kukurydzą i piklowanym kalafiorem curry czy policzek wieprzowy z młodą kapustą i czosnkiem niedźwiedzim. Miłośnicy deserów na pewno docenią truskawki z czarnym bzem i śmietaną.

