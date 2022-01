Już 1 lutego startują Ferie z Duchami na zamku Ogrodzieniec - będzie się działo

Ferie z duchami na zamku Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec co chwilę zaskakuje nas nowymi atrakcjami. W ubiegłym roku powstała tam Ogrodzieniecka Twierdza Światła, która uświetnia wieczorne spacery, także zimą. Codziennie pojawiają się tam turyści, by podziwiać jurajskie widoki. Jedną z lepszych okazji, by wybrać się na zamek będą oczywiście ferie zimowe. To dobra okazja, by zabrać najmłodszych na ciekawy spacer, z którego można wrócić z ciekawymi nagrodami. Od 1 do 27 lutego na zamku będą trwały Ferie z Duchami!