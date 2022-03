Już nie płaczcie. Tutaj jesteście bezpieczni. W jaki sposób osoby prywatne i fundacje pomagają uchodźcom?

Dworzec w Katowicach. O godz. 11.11 odjeżdża pociąg do Berlina. Załadowany po brzegi, ludzie stoją stłoczeni na korytarzach, bo nie ma już miejscówek. Przeważają młode Ukrainki z dziećmi, są też starsze kobiety. Wśród nich cztery rodziny z Krzywego Rogu, którym podróż do Polski zajęła kilkadziesiąt godzin: babuszka Anna, która nigdy nigdzie nie wyjeżdżała, z własnego domu wypędziła ją wojna. Do Niemiec dotarła kilka dni wcześniej jej córka i wnuki. Ksenia, nauczycielka angielskiego, trzyma na rękach półtoraroczną Karinę, obok stoi jej druga córka - 13-letnia Kristina. Mąż został na Ukrainie. Jest Lena z synami, 11-letnim Tarasem i 14-letnim Maksymem, za granicą zostawiła mamę, dwóch synów i męża. I jest Luba z 12-letnią Angeliną i 7-letnim Rustamem.

Zobacz zdjęcia: