Już ruszył 50. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Zobaczcie ZDJĘCIA ze startu na placu Ratuszowym

– W piękną, słoneczną pogodę to nie jest sztuka jeździć, to każdy potrafi... Jak jest ryzyko, to jest zabawa. Dzisiaj wydaje się, że tak będzie. Cieszę się, że mimo to damy radę. To jest 50. jubileuszowy rajd – wspaniale się złożyło, że przy okazji otwarcia rajdu mogę podpisać bardzo ważny dokument. Mianowicie, powstał w naszym mieście „ZBIR”, czyli Zjednoczona Beskidzka Inicjatywa Rowerowa pod przewodnictwem Jolanty Koźmin i przez prawie dwa lata ten cały zespół pracował nad tym, czego nam rowerzystom w mieście brakuje. Mowa oczywiście o połączeniu wszystkich ścieżek rowerowych w jeden układ. Dzisiaj podpiszę zarządzenie i będzie to nasz plan na lata. To jest taka konstytucja rowerowa naszego miasta. Ten układ ścieżek rowerowych będziemy realizować mimo trudnych czasów. Mam nadzieję, że to spełni oczekiwania tych, którzy zwracali uwagę na to, że ścieżki nie łączą się w jedną sieć – powiedział Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.