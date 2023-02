Już w ten weekend wielki finał 11. edycji Intel Extreme Masters Katowice. Na gości czeka strefa expo, konkursy cosplay i esportowe emocje

Intel Extreme Masters Katowice 2023

To wydarzenie, na które długo czekali wszyscy miłośnicy gier i nowych technologii - w piątek 10 lutego do katowickiego Spodka wraca Intel Extreme Masters. To jedyny turniej esporotwy na świecie z tak długą historią w jednym miejscu. Dzięki temu IEM w Katowicach stał się czymś wyjątkowym dla całej branży, a Spodek jest legendarną areną zmagań dla graczy. Z okazji zbliżającego się finału IEM Katowice 2023, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przedstawiciele organizatorów, czyli firmy ESL Polska i miasta Katowice, opowiedzieli o nowościach i o tym, czego można się spodziewać po 11. edycji popularnej imprezy.