Już w weekend kolejna edycja giełdy płytowej. 4 września w Zagłębiowskiej Mediatece będzie można uzupełnić swoje muzyczne kolekcje

Kolejna edycja giełdy muzycznej w Sosnowcu to świetna okazja, by upić (lub też wymienić) różnego rodzaju winyle, kompakty czy kasety magnetofonowe. To również miejsce spotkań środowiska muzycznego z regionu Zagłębia i Śląska. Podczas wydarzenia oprócz obrotu różnymi nośnikami, odbywają się również rozmowy, podczas których niejednokrotnie dowiedzieć się można czegoś ciekawego, szczególnie o wydawnictwach trudno dostępnych i kolekcjonerskich. Wydarzenie zatem ma nie tylko charakter handlowy, ale również jest świetną okazją, by spotkać się z innymi pasjonatami muzyki!

Zagłębiowska Giełda Płytowa organizowana jest przez firmę gramofonowo.pl, a gospodarzem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu. Wydarzenie odbędzie się 4 września, na terenie Zagłębiowskiej Mediateki, w godzinach 11:00-14:00. Osoby nie planujące wystawiać nośników muzycznych na sprzedaż zapewniony mają wstęp wolny.