Już za miesiąc rusza 11. edycja Intel Extreme Masters. Największe esportowe wydarzenie świata wraca do Spodka! OPRAC.: Marcin Śliwa

Za niespełna miesiąc rozpocznie się Intel Extreme Masters 2023, czyli największe wydarzenie w świecie esportu. W dniach 10-12 lutego legendarna impreza wróci do Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Najlepsi gracze na świecie staną do rywalizacji o nagrody, których pula wynosi 1,5 mln dolarów. Po raz pierwszy do Polski zawita też kobiecy turniej esportowy ESL Impact, w którym wezmą udział Polki z aktualnym tytułem Mistrzyń Świata. Po 3 latach nieobecności, do Katowic powróci też IEM Expo - jedno z największych wydarzeń gamingowych w kraju.