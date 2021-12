Już za nami I Ogólnopolskie Forum Seniora w internecie! Nasi goście nie zawiedli

Jak zostać gwiazdą internetu?

Czy internet i social media to odpowiednia przestrzeń dla osób w starszym wieku? Nasz gość, najpopularniejsza babcia polskiego internetu, czyli Mądra Babcia, opowiedziała o tym, jak na emeryturze zawojowała polski internet.

Z BEATĄ BORUCKĄ, znaną jako Mądra Babcia, rozmawialiśmy między innymi o tym, jak odnaleźć się w gąszczu informacji oraz gdzie szukać tych naprawdę wartościowych. Mądra Babcia radzi, aby zachować zdrowy rozsądek: „Bądźmy ufni, ale nie bądźmy naiwni!”.

Naszego gościa zapytaliśmy też, jak to się stało, że będąc na emeryturze została kobietą biznesu? Otóż, sama została babcią, i zaczęła szukać w sieci porad. Okazało się, że w przeciwieństwie do rozlicznych portali parentungowych, na temat „babciowania” w sieci nie ma nic! Mądra Babcia uznała więc, że jak nie ma, to trzeba zrobić. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem wśród osób 50 +, i aktualnie fanpejdż Mądrej Babci liczy sobie ponad 300 tys. obserwatorów. Jak mówi Beata Borucka, „działalność ta stała się moją misją. Misja oparta jest na trzech filarach: nobilitacja, aktywizacja i edukacja”. Mądra Babcia pragnie sprawić, aby pokolenie 50+ przestało być w sieci przezroczyste, czyli niewidoczne, a także pobudzać do działania, podtrzymywać na duchu i uczyć, jak użyteczny może być internet. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy za sobą doświadczenie lockdownu. Beata Borucka podkreśla, iż powinno się stawiać na to, co ludzi łączy, a nie dzieli; a wszystkie babcie łączy przecież miłość do wnuków!

Social Media: pomoc czy pułapka?

Świat mediów społecznościowych: przyjazny czy też może groźny w wieku senioralnym?

Z DARIĄ JANKIEWICZ, dziennikarką-marketingowcem, wzieliśmy pod lupę silver influencerów, czyli seniorów, którzy podbijają świat mediów społecznościowych. Wspólnie sprawdziliśmy, jak radzą sobie również polscy seniorzy na Facebooku, co ciekawego publikują, a także, do czego mogą przydać się Social Media.

- Buszowanie w internecie nie jest trudne. Okazuje się, że to właśnie seniorzy są grupą, która najszybciej rośnie w mediach społecznościowych. Gimnastyka on line, wydarzenia ze świata sztuki, koncerty on line, lekcje języków obcych, branżowe spotkania są bardzo popularne i potrzebne - komentuje ekspertka.

Pieniądze w sieci. Jak płacić bez ryzyka?

O tym, jak bezpiecznie korzystać z bankowości w sieci, podpowiedziała nam specjalistka od cyberbezpieczeństwa, ANNA KORAL-ZAGÓRSKA.

- Kiedy korzystamy z szybkich przelewów, możemy zostać oszukani; trzeba zachować wyjątkową czujność. Nie można więc wierzyć na słowo, klikając w podany link bez zastanowienia - koniecznie trzeba weryfikować informacje. Często wystarczy zatelefonować do operatora czy banku, by potwierdzić, co jest prawdą, a co fałszem, czy wiadomość pochodzi od faktycznego nadawcy. Trzeba być ostrożnym i rozważnym, zwłaszcza w kwestii naszych danych osobowych.

Jak trenować mózg?

Z kolei MAJA PISAREK - psycholożka i terapeutka - podzieliła się wiedzą, jak z pomocą internetu można zadbać o zdrowie psychiczne. Doradzi też, w jaki sposób można poszerzać horyzonty oraz trenować mózg, nie uzależniając się od komputera.

Maja Pisarek podpowiada, w jaki sposób wzbogacić codzienność dzięki zajęciom on line.

- Im częściej korzystacie z nauki w internecie, tym bardziej uda się zachować dobrą pamięć. Internet to świetny sposób, aby nadal być wśród ludzi. Warto tylko pamiętać, że internet jako źródło przyjemności może uzależniać. Zachowajmy więc ostrożność w publikacji informacji o sobie i umiar- uczula psycholog.

ZUS: jak załatwić sprawę?

Wątpliwości dotyczące świadczeń z ZUS, kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi i jak umówić się z urzędnikiem przez internet wyjaśniła nam ANETA DĄBROWSKA, wicedyrektor Departamentu Obsługi Klientów w ZUS. Przybliżyła tematykę otrzymywania świadczeń z ZUS na rachunki bankowe oraz e-wizyt.

- Zachęcamy do pobierania świadczeń na rachunki bankowe. Takich klientów wśród seniorów mamy już 75 proc. Staramy się edukować, jak bezpiecznie korzystać z rachunków elektronicznych. Możemy także umówić się on line z doradcą emerytalną, który wyjaśni wątpliwości i odpowie na nasze pytania - podkreśla dyr. Aneta Dąbrowska.

Nie daj się oszukać!

Podkomisarz BEATA WCISŁO z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przybliżyła nam elementarne zasady bezpieczeństwa.

Przestępcy wymyślają coraz to nowe scenariusze, dzięki którym chcą wyłudzić majątek od seniorów. Oszuści działają nie tylko metodą „na policjanta” i „na wnuczka”, ale też udają pracownika banku, poczty, prawnika czy urzędnika ZUS.

- Oszuści wciąż chętnie korzystają z takich metod. Seniorowi przedstawiana jest dramatyczna historyjka. W zależności od tego, jak będzie odpowiadał na pytania, np. o wnuka, jest kontynuowana. Dzięki temu oszuści mogą wyłudzić pieniądze, biżuterię lub kosztowności - wyjaśniała policjantka. Pamiętajmy, aby nie ciągnąć podejrzanej rozmowy, przerwać połączenie! Jeśli ktoś się podawał za wnuka, dzwonimy do niego lub rodziny, i sprawdzamy, co się faktycznie dzieje. Nigdy nie przekazujemy pieniędzy ani hasła do konta bankowego komuś, kto twierdzi że jest policjantem! Nigdy instytucje państwowe, takie jak ZUS, nie proszą o to przez telefon - podkreśla podkomisarz Beata Wcisło.

GOŚĆ SPECJALNY

Gość specjalny: Jerzy Stuhr

Nie zabrakło również gości specjalnych, wyjątkowych. Mieliśmy bowiem zaszczyt rozmawiać z JERZYM STUHREM - aktorem, reżyserem teatralnym i filmowym, a także pedagogiem. Aktor, znany jest z takich filmów jak choćby „Wodzirej”, „Amator”, „Seksmisja”, czy „Obywatel Piszczyk”. Jego twarz i głos bliskie są Polakom praktycznie w każdym wieku.

Z Jerzym Stuhrem rozmawialiśmy między innymi o rodzinie, wnukach, a także lekcji pokory, jaką zafundowało mu życie.

- Staram się być kreatywny. To właściwie całkiem spore wyzwanie, by wychowywać wnuki poza schematami, które poznają w szkole i w internecie. Opowiadam im o nowych rolach, nad którymi pracuję, tłumaczę, kim w nich będę - mówi Jerzy Stuhr.

Aktor podkreśla, ze przez lata był postacią publiczną i rozpoznawalną, co wiązało się z szeregiem zobowiązań i ograniczeń, dlatego teraz, uważa za przywilej wieku, że mniej osób zwraca na niego uwagę.

- Wszedłem teraz w fazę skupienia się nad sobą, wyciszenia. Ważne też, by pamiętać, że nie wszystko da się zaplanować - konkluduje Jerzy Stuhr.

Michał Kudła i Bartosz Janik

z firmy Maxcom zaprezentowali opaskę na rękę z funkcją SOS dla seniorów. Urządzenie posiada przycisk, który w razie problemów zdrowotnych senior może nacisnąć, aby powiadomić bliskie osoby.





Lucjan Karasiewicz

z Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej opowiedział o wypoczynku na emeryturze. Seniorzy dowiedzieli się także jakie możliwości dają hotele NAT-u.

Konkurs: na zwycięzców czekają nagrody!!

Przygotowaliśmy również dla Państwa specjalny konkurs. Do wygrania były bardzo atrakcyjne nagrody!

Konkurs znalazł swój finał wczoraj, 16 grudnia, w trakcie I Ogólnopolskiego Forum Seniora. Wystarczyło odpowiedzieć na pytanie: „Jakie korzyści przynosi seniorom używanie internetu?”.

Mamy więc zaszczyt powiadomić Państwa, że Laureatami konkursu zostali:

Mamy więc zaszczyt powiadomić Państwa, że Laureatami konkursu zostali:

Z Laureatami skontaktujemy się mailowo.

