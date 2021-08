KAA Gent - Raków Częstochowa 0:0 NA ŻYWO, RELACJA LIVE, GDZIE OGLĄDAĆ Chcą przejść do historii i zarobić miliony

- Zrobimy wszystko, żeby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Rywal na pewno jest wymagający, ale my też mamy swoje atuty i wygraliśmy pierwszy mecz w Bielsku-Białej 1:0 - powiedział Wojciech Cygan, prezes Rakowa.

Trener Marek Papszun również jest optymistą przez dzisiejszym spotkaniem.

- Przyjechaliśmy tu powalczyć o awans. Mamy skromną zaliczkę z pierwszego meczu. Przeciwnik jest bardzo pewny siebie, a my jesteśmy dobrze przygotowani do rewanżu, także do dogrywki, bo to jest przecież drugie spotkanie i jego losy mogą się decydować w dodatkowym czasie gry - stwierdził szkoleniowiec częstochowskiej drużyny.